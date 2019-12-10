Son Dakika Haberi: Müge Anlı programında korkunç olay! Kızını satıp, kardeşinin eşiyle kaçtı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir son dakika olayı daha yaşandı. Kocaeli'nden programa katılan Semra Gümüş, kocası ve kayınbiraderi ile ilgili ağızları açık bırak bir iddiada bulundu. 6 çocuk babası Bekir Gümüş'ün kızını satıp o parayla kardeşinin eşiyle kaçtığı iddiası izleyenleri şoke etti.

KARDEŞİNİN EŞİYLE KAÇTI

Semra Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidalamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşini kaçırdığını iddia etti. Müge Anlı ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti.