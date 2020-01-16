Son Dakika Haberi: Esra Erol’da programında kocasını aldatan kadından şok sözler! ‘Eşim eve gelenlerle birlikte olmaya zorluyordu!’

Esra Erol'da programında şoke eden bir son dakika olayı yaşanıyor. Eşinden 7 aydır haber alamadığı için Esra Erol programına başvuran Recep Bey, karısının en yakın arkadaşı Ferit Bey'e kaçtığını öğrendi. Canlı yayına katılan Şennur-Ferit ikilisi ise akılalmaz son dakika iddialarına bulundular. Şennur önce; Ferit Bey'in kendisine telefon, kıyafet almasını eşinin dert etmediğini belirtti. Daha sonra da eşinin kendisini eve getirdiği erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyledi. Korkunç iddialar karşısında şok olan Recep Pekinalp ise sessizliğini korudu. Olayın üstüne giden Esra Erol, Şennur'un çelişkili açıklamalarına dikkat çekti. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz…

ESRA EROL'DA PROGRAMINDA AKILALMAZ OLAY! 'EŞİM EVE GELENLERLE BİRLİKTE OLMAYA ZORLUYORDU' DEDİ…