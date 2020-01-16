Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Esra Erol’da programında kocasını aldatan kadından şok sözler! ‘Eşim eve gelenlerle birlikte olmaya zorluyordu!’

Haberi: ’da programında kocasını aldatan kadından şok sözler! ‘Eşim eve gelenlerle birlikte olmaya zorluyordu!’

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ’da da televizyon ekranlarında görülmemiş bir olay yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan Recep Pekinalp 7 aydır haber alamadığı eşini bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Programın son bölümünde, eşinin en yakın arkadaşı ile kaçtığı öğrenen Pekinalp, bunu öğrendiğinde şok oldu. Canlı yayına katılan Şennur Hanım ise akılalmaz iddialarında bulundu. Şennur Hanım, kocasının kendisini eve getirdiği erkeklerle birlikte olmaya zorladığını iddia ederken Ferit Bey’in kendisini kaçırmadığını ve kendi istediği ile yanında olduğunu belirtti. İşte Esra Erol’da programının yaşanan ve stüdyo ile ekranları başında bulunan milyonları şoke eden son dakika olayının detayları…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 12:39
Son Dakika Haberi: Esra Erol’da programında kocasını aldatan kadından şok sözler! ‘Eşim eve gelenlerle birlikte olmaya zorluyordu!’

'da programında şoke eden bir olayı yaşanıyor. Eşinden 7 aydır haber alamadığı için Esra Erol programına başvuran Recep Bey, karısının en yakın arkadaşı Ferit Bey'e kaçtığını öğrendi. Canlı yayına katılan Şennur-Ferit ikilisi ise akılalmaz son dakika iddialarına bulundular. Şennur önce; Ferit Bey'in kendisine telefon, kıyafet almasını eşinin dert etmediğini belirtti. Daha sonra da eşinin kendisini eve getirdiği erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyledi. Korkunç iddialar karşısında şok olan Recep Pekinalp ise sessizliğini korudu. Olayın üstüne giden Esra Erol, Şennur'un çelişkili açıklamalarına dikkat çekti. Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz…

ESRA EROL'DA PROGRAMINDA AKILALMAZ OLAY! 'EŞİM EVE GELENLERLE BİRLİKTE OLMAYA ZORLUYORDU' DEDİ…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Esra Erol’da programında kocasını aldatan kadından şok sözler! ‘Eşim eve gelenlerle birlikte olmaya zorluyordu!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN