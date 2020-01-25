SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından flaş Elazığ depremi açıklaması! Malatya Elazığ depremi sonrası yer kabuğu kırılmış olabilir...'

Elazığ'da bugün yaşanan deprem büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar konuyla ilgili uzman yorumları merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 922 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, Malatya, Tunceli, Bingöl ve çevre illerde yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un yorumu en dikkat çekeni oldu. Ersoy, 'Yer kabuğu kırılmış olabilir' derken, pek çok deprem uzmanı da korkutan açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ELAZIĞ'DA YAŞANAN DEPREMİN ARDINDAN KORKUTAN AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Elazığ'da bugün 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan son dakika açıklamaları uzmanlar tarafından gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…