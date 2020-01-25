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: Ünlü uzmanından flaş depremi açıklaması! Malatya Elazığ depremi sonrası yer kabuğu kırılmış olabilir...'

’da bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki büyük paniğe neden olurken, artçı depremler olmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 922 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaşanan bu büyük deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili uzmanlardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Bu noktada dikkat çeken yorumlardan bir tanesi de Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un yorumu oldu. Ersoy, ‘Yer kabuğu kırılmış olabilir’ derken, deprem ile ilgili dikkat çekici söylemlerde bulundu. İşte Elazığ depremi ile ilgili uzmanların açıklamaları…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 08:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından flaş Elazığ depremi açıklaması! Malatya Elazığ depremi sonrası yer kabuğu kırılmış olabilir...'

'da bugün yaşanan büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar konuyla ilgili uzman yorumları merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 922 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, Malatya, Tunceli, Bingöl ve çevre illerde yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un yorumu en dikkat çekeni oldu. Ersoy, 'Yer kabuğu kırılmış olabilir' derken, pek çok deprem uzmanı da korkutan açıklamalarda bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

ELAZIĞ'DA YAŞANAN DEPREMİN ARDINDAN KORKUTAN AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Elazığ'da bugün 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan son dakika açıklamaları uzmanlar tarafından gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından flaş Elazığ depremi açıklaması! Malatya Elazığ depremi sonrası yer kabuğu kırılmış olabilir...'
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