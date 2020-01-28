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'den ile birçok il için son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayının son günlerine gelinirken Batı illerinde sağanak, Doğu'da ise kar yağışı etkisini gösteriyor. Durum böyle olunca da, 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji de önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini açıklarken Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da yer aldığı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM, Doğu illeri için kar yağışı uyarılarını yinelerken oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 22:31 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul ile birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'da sağanak yağışlar devam edecek! Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak sonu itibarı ile Batı'da kuru soğukların yanı sıra sağanak yağışlar da görülmeye başlandı. Doğu illerinde ise kar yağışı hayatı teslim almış durumda. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, için sağanak yağışların devam edeceğini açıklarken hangi gün sona ereceğini de duyurdu. MGM ayrıca, Doğu illeri içinse kar yağışı uyarılarını tekrarladı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 29 OCAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul ile birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?
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