Meteoroloji'den İstanbul ile birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'da sağanak yağışlar devam edecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak sonu itibarı ile Batı'da kuru soğukların yanı sıra sağanak yağışlar da görülmeye başlandı. Doğu illerinde ise kar yağışı hayatı teslim almış durumda. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, İstanbul için sağanak yağışların devam edeceğini açıklarken hangi gün sona ereceğini de duyurdu. MGM ayrıca, Doğu illeri içinse kar yağışı uyarılarını tekrarladı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 29 OCAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.