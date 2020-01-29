Meteoroloji'den soğuk hava ve yağış uyarısı! (29 Ocak 2020 Çarşamba)
Meteoroloji, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü için soğuk hava ve yağış uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin 29 Ocak 2020 Çarşamba günü için; İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
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