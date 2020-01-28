Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Ocak Pazartesi

Haftanın ikinci gününe Türkiye yağmur ile başladı. Geçtiğimiz hafta artan hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarısı geldi. Başta İstanbul ve kuzey kesimler olmak üzere yağmur yağışı ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde başlayacak olan yağışlar, öğleden sonra yurt geneline yayılacak. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İllerimize göre hava durumu tahmin raporları haberimizde yer alıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 28 OCAK SALI

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri ve yaşanabilecek hava olayları…