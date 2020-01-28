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'den son dakika uyarısı! Bugün nasıl olacak? 28 Ocak Pazartesi

'den gelen son dakika haberine göre yurdun birçok kesiminde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve yağışı devam edecek. Ülkenin batı kesimlerinde etkili olan yağmur yağışı öğle saatleri itibariyle yurdun geneline yayılacak. Vatandaşlar evden çıkmadan önce bugün nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:39 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Ocak Pazartesi

Haftanın ikinci gününe Türkiye yağmur ile başladı. Geçtiğimiz hafta artan hava sıcaklıklarının ardından Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarısı geldi. Başta İstanbul ve kuzey kesimler olmak üzere yağmur yağışı ve yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde başlayacak olan yağışlar, öğleden sonra yurt geneline yayılacak. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İllerimize göre hava durumu tahmin raporları haberimizde yer alıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 28 OCAK SALI

İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminleri ve yaşanabilecek hava olayları…

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Ocak Pazartesi
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