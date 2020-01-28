Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı... Bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak Salı günü hava durumu raporu!
Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurdun birçok kesiminde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve sağanak yağmur yağışı devam edecek. Ülkenin batı kesimlerinde etkili olan yağmur yağışı öğle saatleri itibariyle yurdun geneline yayılacak. Vatandaşlar evden çıkmadan önce bugün hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz...
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