Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK emekli maaşı hesaplama 2020 nasıl yapılır? Emeklilik maaş hesabı robotu

Emekli olmaya gün sayan çalışma hayatına atanan insanların emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyorlar. Sürekli olarak yeni gelişmeler yaşandıkça malum emeklilik ile ilgili olan gelişmeler de sürekli merak ediliyor. Emekli olmaya hazırlanan vatandaşları yakından ilgilendiren, gündemden düşmeyen soru bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorusunun cevabına hep beraber bakalım. Kaç para emekli maaş alırım? Bir başka soru da SGK maaş hesaplama, Emeklilik maaş hesabı…

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

2020 yılında çalışma hayatını sonlandırmaya hazırlanan vatandaşlar kaç para emekli maaşı alırım sorusunu merak ederken diğer yandan emekli olan vatandaşların akıllarında da emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır? Gibi sorular var. 2020 yılına girmemiz ile beraber emekli aylığına da belli bir ücret zam geldi. İlk önce yapılan zamları açıklayalım. En düşük emekli aylıkları 2020 yılı için şu şekilde:

SSK (2000 ÖNCESİ) 2111,3 TL

SSK (2000 SONRASI) 1258,0 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 1889,8 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 1330,7 TL

MEMUR (Emekli) 2660,2 TL

Emekli memur aylıkları ise şu şekilde:

MESLEK ADI ESKİ YENİ Müsteşar 9587,2 9088,2 Genel müdür 8033,4 8474,5 Şube müdürü 3082,8 3252 Memur 3016 3181,6 Öğretmen 3101,9 3272,1 Kaymakam 1. sınıf 5265,5 5554,6 Baş komiser 3207,9 3384 Polis memuru 3207,9 3384 Hemşire 3014,9 3180,4 Mühendis 3782,4 3990,1 Teknisyen (Lise -1/4) 2632,2 2776,7 Profesör 7194,9 7589,9 Araştırma görevlisi 3780,3 3987,9 İmam-hatip 3101,9 3272,1 Avukat 3101,9 3272,1

EMEKLİLİK MAAŞ HESABI

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay değildi ve uzunca bir zahmet sonrası öğrenebiliyorlardı. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işlemini bir tık ile öğrenebiliyorlar. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak "https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.

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4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira emekli maaşı alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir. 4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz. İnternetten E-devlet sistemine girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama gibi işlemleri öğrenebilirsiniz.