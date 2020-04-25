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AK Partili Belediyesi bir başvuru ile harekete geçti! 10 çocuk daha TV'ye kavuştu...

'nin ilçesinde, evlerinde televizyon olmadığı için TV'den derslerini takip edemeyen 4 aileye, Şemdinli Belediyesi tarafından televizyon hediye edildi. Belediye Başkanı , eğitimin her zaman en öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 16:25 ABONE OL
AK Partili Şemdinli Belediyesi bir başvuru ile harekete geçti! 10 çocuk daha EBA TV'ye kavuştu...

Şemdinli ilçesinin farklı mahallelerinde oturan ve evlerinde televizyon olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitim programına katılamadıklarını belirten 4 ailenin durumu belediyeye bildirdi. Bunun üzerine Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın girişimleriyle televizyonu olmayan ailelere televizyon desteği sunuldu. Evleri dolaşarak ailelerle sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen belediye ekipleri, televizyonların kurulumunu yaptırarak, çocukların dersleri takip etmelerini sağladı. Belediye Başkanı Tahir Saklı, eğitimin her zaman en öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin EBA TV'den verilen derslerden geri kalmasını istemediklerini belirten Saklı, "4 aileye televizyon hediye ederek yaklaşık 10 öğrencinin derslerini takip etmelerini sağladık. Bundan sonra da elimizden gelen desteği sunacağız. Bu süreçte ilçe merkezinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi bin aileye de gıda yardımında bulunduk. Bunun yanında yardım hattı kurarak 65 yaş üstü ve dışarı çıkamayanların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu zorlu günlerde Şemdinli Belediyesi olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. İnsanların evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz her zaman ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın en önemli yolu temastan kaçınmamız" dedi.

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AK Partili Şemdinli Belediyesi bir başvuru ile harekete geçti! 10 çocuk daha EBA TV'ye kavuştu...
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