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’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan ’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü önlemleri kapsamında birçok kurum kapatıldı. Valiliklere gönderilen genelgede alışveriş merkezlerinde birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı. Hem iş yeri sahipleri hem de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar gün içerisinde 'lerin ne zaman açılacağını sorguluyor. Türkiye'de Mart ayında faaliyetlerini durduran 'lerin açılma zamanına ilişkin son olarak ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı 'tan açıklama geldi. Buna göre AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki Corona virüsü sebebiyle kapatılan ? İşte konuyla alakalı tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:15
AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 'ler kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle kapatılan geçici olarak kapatılan alışverişler merkezlerinin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Evde karantina sürecini geçiren vatandaşlar gün içerisinde '' 'ler ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Uygulamanın ne zaman biteceğine dair güncel bilgi henüz yokken ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı 'tan alışveriş merkezlerine ilişkin flaş açıklamalar geldi. Buna göre Mart ayında kapatılan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağı müjdesi verildi. Peki AVM'ler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan ?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de Mart ayında korona virüsü salgını sebebiyle kapatılan AVM'lerin kontrollü açılacağı duyuruldu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, uzun süredir kapalı olan AVM'lerin açılış tarihiyle alakalı bilgiler verdi.

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM'LERDE KONTROLLÜ HAZIRLIK AŞAMASI

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatmaya başlayan () kontrollü olarak açılmak için hazırlık yapıyor.

'ler, 8 - 15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye'deki 436 AVM'nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

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AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

SIKI KONTROLLER UYGULANACAK

ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı , 'leri 8 - 15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi.

Türkiye'de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şöyle devam etti:

"Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz."

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

ÖNCE KÜÇÜK İLLER BAŞLAYACAK

Altaş, şu anda 436 'nin yüzde 80'inin kapalı olduğuna dikkat çekerek, "Diğerleri açık kalsa da perakendeciler mağaza açmadığı için fiili olarak kapalı. Açılma kararı önce küçük illerde denenebilir. Vakaların daha az olduğu yerlerde. Burada kamuyla en uygun şekilde hareket edeceğiz, Bilim Kurulu ve kamunun tavsiyelerine göre açılış yapmak istiyoruz" dedi.

CİDDİ HİJYEN ÖNLEMİ ŞART

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, öncelikle bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun, sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararının beklendiğini belirterek, "Açılış koşullarının bize uygun olması gerekir. Hijyen ve sosyal mesafe konularında ciddi önlemler alınmalı. Küçük mağazalarda bir müşteri çıkmadan diğeri alınmamalı. Ayrıca 'ler açıldıktan sonra 3 ay markalardan kira alınmamasını talep ediyoruz. Ayrıca kontrat değil ciro kirasına dönülmesi gerekir. Markaların yaşaması için bu gerekiyor" dedi.

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

YÜZDE 80'İ NORMALE DÖNME HAZIRLIĞINDA

Pek çok yatırımcısı yeniden normale dönmek için çalışmalar yapıyor. Bu süreçte 'lerin yüzde 80'inin açılacağı tahmin ediliyor.

8 - 15 Mayıs tarihleri arasında açılmayı planlayan AVM'ler arasında Gülaylar Group, Multi, Ece Group AVM'leri olduğu öğrenildi. Gülaylar Group bünyesinde City's Nişantaşı, Meydan, Kozyatağı Carrefour AVM markaları var. Multi bünyesinde Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Erzurum, Forum Trabzon, Forum Gaziantep, Forum Mersin gibi AVM'ler bulunuyor. Ece Group bünyesinde de Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul, ANKAMall, Espark, Park Afyon, TerraCity, Antalya Migros Alışveriş Merkezi gibi AVM'ler var.

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!
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AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!
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