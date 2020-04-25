AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü önlemleri kapsamında birçok kurum kapatıldı. Valiliklere gönderilen genelgede alışveriş merkezlerinde birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı. Hem iş yeri sahipleri hem de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar gün içerisinde AVM'lerin ne zaman açılacağını sorguluyor. Türkiye'de Mart ayında faaliyetlerini durduran AVM'lerin açılma zamanına ilişkin son olarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan açıklama geldi. Buna göre AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM'ler açılıyor mu? İşte konuyla alakalı tüm bilgiler…