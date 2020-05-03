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Son dakika: Prof. Dr. koronavirüsten hayatını kaybetti

Tıp Fakültesi'nin duayen hocalarından 78 yaşındaki Prof. Dr. , koronavirüse hastalığına yakalanmış ve 1 aydır tedavi görüyordu. Son dakika haberine göre; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tüfek, yaptığı açıklamada "Bir değerli hocamızı daha infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

"BİR DEĞERLİ HOCAMIZI DAHA KAYBETTİK"

Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.

Öte yandan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Son dakika: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti
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