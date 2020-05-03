Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsten hayatını kaybetti | Video
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen hocalarından 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener, corona virüs salgınına yakalanmış ve 1 aydır tedavi görüyordu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek Twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tükek, yaptığı açıklamada "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." dedi.