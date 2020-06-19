Kalem Suresi (Sınav duası) okunuşu: Başarı ve Sınav duası ile Kalem Suresi faziletleri nelerdir?

Özellikle de sınavlarına girecek olan öğrenciler için büyük önem taşıyan Kalem Suresi faziletleri ile saymakla bitmeyen bir suredir. İlahi kitap Kuran-ı Kerim'in her suresinin birbirinden ayrı hikmeti bulunurken adı "Kalem" kelimesinden gelen bu dua Sınav duası veya başarı duası gibi isimlerle de anılır. Peki, Kalem suresi faziletleri nelerdir? İşte Sınav duası olarak da bilinen bu sure hakkında merak edilenler…

KALEM SURESİ (SINAV DUASI) OKUNUŞU: FAZİLETLERİ NELERDİR?

Mekke dönemindi inmiş olup, 52 ayetten oluşmuştur. Adını ''elKalem'' kelimesinden alan bu sure ''Nun'' suresi diye de isimlendirilir. Sınavlardan önce zihni açmak ve başarılı olmak için de okunmaktadır. Bu zorlu zamanda Allah'tan yardım isteyen kişiler Kalem Suresi okur…