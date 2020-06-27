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Sirenler sınav için çaldı! Polis sınava böyle yetiştirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nın ilk oturumuna geciken ya da sınava yetişme zoruluğu yaşayan öğrencilere personelleri ülkenin dört bir yanında yardımcı oldu. EGM, hesabında ’da sınava geciken bir öğrencinin yetiştirilme görüntülerini paylaştı. İşte o görüntüler:

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 18:20 Son Güncelleme: 27.6.2020 18:31 ABONE OL
Sirenler sınav için çaldı! Polis sınava böyle yetiştirdi

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) bugün yapıldı. Emniyet güçleri sınava geciken ya da zor durumda kalan öğrenciler için seferber oldu. Geciken öğrenciler sınav yerlerine polisler tarafından yetiştirildi.

Sirenler sınav için çaldı! Polis öğrenciyi sınava böyle yetiştirdi | Video

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "EGM, Türk polisi, ihtiyaç duyduğunuz her anda tam zamanınızda yanınızda. Heyecanınızı da paylaştık, sizleri sınav yerinize de ulaştırdık" denildi. EGM'nin paylaştığı videoda, Trabzon'da YKS sınavına geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler götürüyor. Video büyük ilgi çekti.

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Sirenler sınav için çaldı! Polis sınava böyle yetiştirdi
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