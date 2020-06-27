Sirenler sınav için çaldı! Polis sınava böyle yetiştirdi

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) bugün yapıldı. Emniyet güçleri sınava geciken ya da zor durumda kalan öğrenciler için seferber oldu. Geciken öğrenciler sınav yerlerine polisler tarafından yetiştirildi.

Sirenler sınav için çaldı! Polis öğrenciyi sınava böyle yetiştirdi | Video

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİN YANINDA!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "EGM, Türk polisi, ihtiyaç duyduğunuz her anda tam zamanınızda yanınızda. Heyecanınızı da paylaştık, sizleri sınav yerinize de ulaştırdık" denildi. EGM'nin paylaştığı videoda, Trabzon'da YKS sınavına geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler götürüyor. Video büyük ilgi çekti.