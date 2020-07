"HE, HE BEN ÇIKARDIM"



Büyükada Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He, he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.