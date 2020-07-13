Son Dakika: Heybeliada yangını zanlısından şok sözler "“He he ben çıkardım..." | Video
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İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli ile bir tanık adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs polis aracına götürüldüğü sırada kendisine “yangını siz mi çıkardınız” sorusu yönelten gazeteciye “He he ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya” diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alanın yanarak kül olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli ile bir tanık, Büyükada'daki polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, polis aracına götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Ayrıca şüphelinin kendisine "yangını siz mi çıkardınız?" sorusu yönelten gazeteciye "he he ben çıkardım, nerede ben çıkardım ya" demesi ilginç anlara sahne oldu.