SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Şehitlerimiz var!

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ VEFAT ETTİ, 5 ŞEHİDİMİZ VAR
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Otobüs şoförünün vefat ettiği kazada ilk belirlemelere göre 5 askerimiz şehit oldu. 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumları ağır olan askerlerin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yaralı | Video
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Mersin Valiliği: Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu.
Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 şehit, 10 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video