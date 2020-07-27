SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Şehitlerimiz var!

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VEFAT ETTİ, 5 ŞEHİDİMİZ VAR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Otobüs şoförünün vefat ettiği kazada ilk belirlemelere göre 5 askerimiz şehit oldu. 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralılardan durumları ağır olan askerlerin bulunduğu öğrenildi.

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