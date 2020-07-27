Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 4 şehit, 27 yaralı | Video

Son dakika haberi... Mersin'de askerleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı! Kazada 4 askerimiz şehit oldu, yaralanan 27 asker ise tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazada 2 otobüs şoförünün de öldüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kaza bölgesine hareket ettiği bildirildi.