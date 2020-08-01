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Sabah otelden ayrılacaktı! Sır ölüm

'nın Serik ilçesinde, Ukraynalı (40) tatil yaptığı otelden ayrılacağı gün, odasında ölü bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 16:33 Son Güncelleme: 1.8.2020 16:39 ABONE OL
Sabah otelden ayrılacaktı! Sır ölüm

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ukraynalı Oleh Burtolık, dün sabah, aynı odada kaldığı arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Arkadaşının haber verdiği otel yönetimi sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oleh Burtolık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İncelemenin ardından Oleh Burtolık'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Oleh Burtolık ile aynı odada kalan arkadaşı, 28 Temmuz'da tatil için geldikleri otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı sırada Burtolık'ı uyandırmak istediğini, ancak arkadaşının hareketsiz yattığını fark ettiğini söyledi.

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Sabah otelden ayrılacaktı! Sır ölüm
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