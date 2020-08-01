Çocuklar sevindirildi

Bayram dönemi kimi için tatil fırsatı olarak değerlendirilirken, kimi ise bayramın özünü kavrayarak paylaşma ve yardımlaşma için bir fırsat olarak görüyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Kolukırık da bu farka dikkat çekti. Kolukırık, bayram günlerini özel kılanın sadece dini bir vecibeyi yerine getirmek değil, evlerde yaşanan sevinç, heyecan ve coşkunun ortaya çıkardığı bir davranış birliği olduğunu söyledi. Bayramların bir tatil fırsatı olmadığını belirten Kolukırık, "Bayramlar, insanlara yardımlaşmayı ve misafirperverliği teşvik ediyor" dedi.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Bu paylaşım ruhunu harekete geçiren Antalya MHP İl Başkanlığı tarafından 19 ilçede çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve İl Başkanı Hilmi Durgun da tespit edilen aileleri ziyaret ederek, hem çocuklara bayramlık hediye etti, hem de ailelerin taleplerini dinledi. Ziyaretler kapsamında ikiz kardeşler Milletvekili Başkan'dan bilgisayar talep ederken, engelli bir birey de iş talebinde bulundu. Bayram sonrası talepleri yerine getireceğinin sözünü verdi.

2020 ÇOCUĞA HEDİYE

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu hatırlatan Başkan, "Çocuklar için biz ne yapsak azdır. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecekte bizim yerimizi alacaklar. Onların gülüşleri, 'Allah razı olsun' demeleri çok önemli. Hangimizin bayramda alınan kıyafetlerle ilgili anısı olmaz? Ben hiç unutmam, yastığımın altına sakladığım ayakkabı vardı. Çocukların ruhunu anlamak için kendi çocukluğumuza inmek lazım. Onları mutlu ettiysek, bizde mutluyuz" dedi. Antalya MHP İl Başkanı Hilmi Durgun ise "2020 yılı dolayısıyla 2020 tane çocuğa ulaşmayı hedefledik. İlçe başkanlarımız çocuklara hediyeler sunmaya devam ediyor" diye konuştu.