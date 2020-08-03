Tüm inançlara aynı hassasiyet

İstanbul'da Ayasofya'nın yeniden açılmasıyla birlikte tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Trabzon'da da Sümela Manastırı ile Ayasofya Camisi de restorasyonların ardından yeniden açıldı. Türkiye'deki tüm inanç gruplarının ibadethane ve tarihi mekanları devlet eliyle restore edilerek koruma altına alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve yerel kurumların yürüttüğü restorasyon ve yenileme çalışmaları azınlık cemaatlerinden gelen taleplere göre yapılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temeli atıldı. Türkiye'de 180 bin 854 Hristiyan ve yaklaşık 20 bin Yahudi için 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. Türkiye'de her 461 gayrimüslim için 1 ibadethane var. Avrupa ve ABD'de ise 2 bin Müslüman'a bir cami düşüyor. Türkiye genelinde 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, 3 Keldani, 2 Bulgar, 1 Gürcü, 1 Maroni olmak üzere 167 cemaat vakfı faaliyette bulunuyor. Restarosyanu yapılan yerler şöyle:* Van'da Akdamar Ermeni Kilisesi 2 milyon 600 bin lira harcandı ve kilise 2007'de yıkılmaktan kurtarıldı. 2009'da ilk ibadet yapıldı. Her yıl eylülde Ermeniler ibadet ediyor.* Tamamen demirden oluşan İstanbul Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi de 7 yıl süren onarımın ardından 2018'de açıldı.* 2012'de ibadete açılan ancak PKK'lı teröristlerce4 yıl önceki saldırılarda zarar görenOrtadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi SurpGiragos ile Mar Petyun Keldani kiliselerinin onarımısürüyor. Surp Giragos'un 100 kiloluksoğan başlı çanın aynısı, Rusya'da özelyaptırıldı.* Gaziantep'te Yahudi cemaatinin1980'lerden itibaren kenttenayrılmasından sonra harabe halinegelen havra, aslına uygun olarakrestore edildi ve geçen yıl kapılarınıaçtı.Edirne Büyük Sinagog, Gökçeada Aya Nikola ve AyaMarina Rum Ortodoks kiliseleri, İskenderun Süryani Katolik, Rum Katolik ve Arsuz Mary Hanna kiliseleri, Nizip Fevkani, Cunda Taksiyarhis (Ayanikola), Edirnekapı Aya Yorgi ve Yayladağı Rum Ortodoks kiliseleri yenilendi.