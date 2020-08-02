İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı paylaşım: "Anadolu toprakları dünyaya kardeşliği gösterdi" | Video
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'de yaşayan ve farklı dinlere mensup kişilerin, Türk vatandaşları ile birlikte yaşama kültürünü anlatan bir video paylaştı. Altun, paylaşımının altına Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, hüznümüz bir, sevincimiz bir... Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun... Amin..." notunu düştü.