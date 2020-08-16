Askerler affetti Şenol İpek cezadan kurtuldu

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıllarda, vatani görevini yapmakta olan askerler ile trafikte tartışarak birine yumruk atıp hızını alamayınca da askeri aracın stop lambalarını kıran manken ve oyuncu Şenol İpek hakkında dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; Erler Emrah Aydın ve Burak Taha Yasakoğlu, 5 Şubat 2010 günü askeri araçla Beşiktaş Maslak'a doğru yola çıkmış, iki asker ile Evren Kandemir'in kullandığı otomobildeki Şenol İpek, trafik meselesi yüzünden tartışmaya başlamıştı.

Şenol İpek tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Emrah Aydın'a yumruk atmış, bununla da yetinmeyerek araç komutanı olan Burak Taha Yasakoğlu'nun sorumluluğundaki askeri araca tekme atarak stop lambalarını kırmıştı.

TARAFLAR EDİMSİZ OLARAK ANLAŞTI

Askerlerin şikâyetçi olması üzerine İpek hakkında "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Basit Yaralama" suçlarından 7 yıla kadar hapis istenmişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şenol İpek'in üzerine atılı suçların uzlaşmaya tabi olmasının anlaşılması üzerine dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Taraflar edimsiz olarak uzlaşmayı kabul etti. Tarafların anlaşmasıyla dosya kapandı.

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