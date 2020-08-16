Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Cem Yılmaz'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift ayrılığa fazla dayanamayıp geçtiğimiz hafta tekrar birleşti. Barışan sevgililer yeni bir aşk tatiline çıktı. Serenay Sarıkay'nın tekne tatilinde sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücülere boğdu kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile gündem oldu. Serenay'ın leopar desenli bikinisiyle suyun altında verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Sarıkaya'nın nefes kesen pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Sarıkaya, cesaretiyle de çok konuşuldu.