Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

Serenay suyun altında desenli bikinisiyle kesti! !

ile sevgilisi 'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift ayrılığa fazla dayanamayıp geçtiğimiz hafta tekrar birleşti. Barışan sevgililer yeni bir tatiline çıktı. Serenay Sarıkay'nın tekne tatilinde sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücülere boğdu kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya son olarak hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile gündem oldu. Serenay'ın desenli bikinisiyle suyun altında verdiği pozlar . Sarıkaya'nın kesen pozları sosyal medyada oldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Sarıkaya, cesaretiyle de çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 11:43
Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

ile sevgilisi 'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift ayrılığa fazla dayanamayıp geçtiğimiz hafta tekrar birleşti. Barışan sevgililer yeni bir tatiline çıktı. Serenay Sarıkay'nın tekne tatilinde sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücülere boğdu kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Serenay Sarıkaya son olarak hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile gündem oldu. Serenay'ın desenli bikinisiyle suyun altında verdiği pozlar . Sarıkaya'nın kesen pozları sosyal medyada oldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Sarıkaya, cesaretiyle de çok konuşuldu.

Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu , su altında çekilmiş pozlarıyla takipçilerinin nefesini kesti. Sarıkaya, cesur pozlarını "Favori rengim mavi" notuyla paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu , Ege tatilinde yerinde durmuyor. Önceki gün Marmaris'te bir dostlarının teknesine misafir olan Sarıkaya, yaptığı atlayışlarla cesaretini konuşturmuştu.

Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyuncu, bu kez de su altındaki verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

Denizin derinliklerine dalan Sarıkaya, objektiflere bol bol verdi.

Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

Genç oyuncunun pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranlarının da gördükten sonra nefesini tuttuğu oyuncunun paylaşımı, kısa sürede yarım milyon beğeni aldı.

Serenay suyun altında leopar desenli bikinisiyle nefes kesti! Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı!

İşte 'nın deniz kızı pozları...

SON DAKİKA