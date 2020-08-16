Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yoruma yine cevap verdi. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini açıkladı. Sosyal medyada aktif olan oyuncu Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlara gelen yorumları hiçbir zaman sessiz kalmıyor. Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sebebiyle sık sık ilginç yorumlar alan Altuğ yine susmadı. Güzel oyuncunun paylaşımının altına bir takipçisi "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı. Takipçisine yanıt veren Altuğ, bakın ne dedi…