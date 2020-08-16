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Haberler Galeri Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… onun cevabını konuşuyor!

dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan takipçilerinden gelen yoruma yine verdi. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi 'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini açıkladı. Sosyal medyada aktif olan oyuncu Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlara gelen yorumları hiçbir zaman sessiz kalmıyor. Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sebebiyle sık sık ilginç yorumlar alan Altuğ yine susmadı. Güzel oyuncunun paylaşımının altına bir takipçisi "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı. Takipçisine yanıt veren Altuğ, bakın ne dedi…

Giriş Tarihi: 16.08.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 15:40
Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan takipçilerinden gelen yoruma yine verdi. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi 'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini açıkladı. Sosyal medyada aktif olan oyuncu Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlara gelen yorumları hiçbir zaman sessiz kalmıyor. Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sebebiyle sık sık ilginç yorumlar alan Altuğ yine susmadı. Güzel oyuncunun paylaşımının altına bir takipçisi "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı. Takipçisine yanıt veren Altuğ, bakın ne dedi…

Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

hesabını aktif olarak kullanan oyuncu , yaptığı paylaşımlara gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Altuğ, son olarak eşiyle paylaştığı fotoğrafa gelen yoruma "Biz kendimiz için evlendik" diyerek yanıt verdi.

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Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

''da canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızlarda yer eden , takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor.

Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

Pınar Altuğkendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini duyurdu.

Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

Eşiyle çekilen bir pozunu yayınlayan Altuğ, bu poza "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana "evet" demişim canım kocam" notunu düştü.

Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

'KİMSE BU KADAR SÜRMESİNİ BEKLEMİYORDU'

"Bu poza yapan bir kullanıcısı ise "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" dedi.

Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor… Sosyal medya onun cevabını konuşuyor!

Bu yorumu cevapsız bırakmayan Altuğ ise "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.

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