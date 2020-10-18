FETÖ’nün Manisa ablasına hapis cezası! 17 Tanık hakkında ifade verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'nin çeşitli illerinde devleti ele geçirmek için kurduğu örgütlenmeler deşifre olmaya devam ediyor. FETÖ'nün bir il yapılanması daha ifşa edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık ve itirafçıların örgüt yapılanması anlattı. İfadeler ardından Fethullah Gülen'in kız kardeşi ile birebir irtibatlı Manisa ablası Fatma Yurt. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Manisa ablası olduğu iddia edilen Fatma Yurt.'nin Fethullah Gülen'in kasetlerini dinlettirip sohbetler yaptırdığı kaydedildi. Fatma Yurt. hakkında 17 tanık ifadesi bulunurken Fethullah Gülen'in kız kardeşi ile birebir irtibatlı olduğu anlatıldı.

İTİRAFÇI VE GİZLİ TANIK BEYANLARIYLA DEŞİFRE OLDU

GÜLEN'İN KARDEŞİNİN KOD ADI: HOCA TEYZE

İddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 'Hoca Teyze' lakaplı bir kız kardeşinin bulunduğu, Fatma Yurt'un de bu kadın ile arasının iyi olduğu, bu nedenle ablalık görevine getirildiği, bölgede etkin olarak görev yaptığı ve örgütün ana mütevelli heyeti grubunda bulunan örgüt üyelerinin eşlerine sohbetler yapan abla olduğu tespit edilmişti.

ÖRGÜTE HİMMET İÇİN TOPLANTILAR DÜZENLEDİ

Fatma Yurt'un Turgutlu ilçesinde sorumlu bölgeci olduğu, ana mütevelli heyetinde yer aldığı, daha sonra bu bölgelerde aktif olarak görev aldığı ortaya çıktı. Örgüt adına sohbetler yapıp gizli örgüt toplantılarında hoca olduğu, sohbetleri organize edip örgüte üye kazandırdığı ve örgüte gelir sağlamak için çeşitli faaliyetler düzenlediği kaydedilmişti.

"HAKKIMDA İFADE VERENLERİ TANIMIYORUM"

Fatma Yurt'un FETÖ'nün medya yapılanması arasında yer alan Zaman Gazetesi'nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla Turgutlu Adliyesi önünde basın açıklamasına katıldığı ve FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya hesabında para artışının tespit edildiği belirlendi. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Yurt geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Fatma Yurt, hakkında beyanda bulunan kişileri tanımadığını Bank Asya'da bulunan hesabında hacca gitmek için para biriktirdiğini ileri sürdü.

8 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Murat Erten ve üyelerince yapılan yargılama sonunda itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadelerini göz önünde bulundurarak Fatma Yurt 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

SON DAKİKA! FETÖ mücadelesinin sembol ismi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Bakan Yardımcısı oldu

FETÖ mücadelesinin sembol ismine önemli görev