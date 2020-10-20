Bir babanın feryadı! Kızıma işkence yapmış, yardımcı olun

Olay, önceki akşam saat 23.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 478'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ebru Cezveci, eşi Nedim Cezveci ve kayınpederi Gökhan Cezveci, tarafından işkence ve şiddet gördüğü için kaçarak baba evine geldi. Akşam evde gelinini göremeyen kayınpeder Gökhan Cezveci, çılgına dönerek gelinin babasının evine gitti. Sokağa kamyonetle gelen kayınpeder, gelinini baba evinden almaya çalıştı. Sokakta bağırıp çağıran şüpheli, dışarıya kimse çıkmayınca yanında getirdiği pompalı tüfekle Cingisiz, ailenin yaşadığı eve 1 el ateş etti. Ateş ettikten sonra silahlı saldırgan kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tüfekten çıkan mermi evin duvarına isabet etti.

BABA; DEVLET BÜYÜKLERİMDEN YARDIM İSTİYORUM



Yaşadıkları korku dolu anları SABAH'a anlatan 6 çocuk babası Hakan Cingisiz, "Ben kızımı düğünle dernekle verdim. Dünürüm kızıma şiddet yapıyormuş devamlı. Kızım da eve geldi, bana geldi. Yemek, su vermiyorlar. Bir odanın içine kilitlemişler. Odanın içinde işkence yapıyorlar. Kızım işkence yapıldıktan sonra bir yolunu bulup kaçıp, buraya geliyor. Kızım bana geldikten sonra kızımı tehditle benim elimden almak istiyor. Onlar gelince, ben kızlarımı alıp odaya geçiyorum. Ondan sonra bunlar ateş etmeye başladı. Benim kızımın ölmesi mi gerekiyor 3 senedir kızıma, şiddet yaşatıyorlar. Kızım mecburen geldi. Benim bunlardan haberim olsaydı, ben kızımı orada bırakmazdım. Şimdi şikayetçi oldum, ifadeleri alınıp serbest bırakılmışlar. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum" dedi.

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