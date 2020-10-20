Son dakika: Maske kullanımında sonbahar riskine dikkat! Islanan maskeler...

MASKE TAKILI İKEN ÖKSÜRÜRSENİZ VE NEMLENDİĞİNİ HİSSEDERSENİZ DEĞİŞTİRİN!



Maskeniz yüzünüzde iken; öksürük ve aksırık ile nemlenir ya da ıslanır ise maske yeni bile takılmış olsa etkinliği ortadan kalkacağından değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke "Maskelerin etkili olması için 4 saatte bir değiştirmek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda yani öksürük ve aksırık ile nemlenmesi ya da ıslanması halinde değiştirilmelidir. Ayrıca bütün maskeler yağmurla temas ettiğinde ya da nemli havalarda dayanıksız hale geliyor ve koruyuculuğu tamamen gidiyor. Bu nedenle ıslanan maskeyi temiz ve kuru bir maskeyle değiştirmek gerekir" uyarısında bulunuyor.



SON DAKİKA! CERRAHİ MASKE ÖZELLİKLERİNE DİKKAT EDİN



Covid-19 için toplumda kullanılacak cerrahi maskelerin üç kat ve üç pileden oluşmasına dikkat edin. Ayrıca yumuşak yapıda, havanın kolayca giriş ve çıkışına imkan sağlayan özelliğe sahip olmalı, alerjiye yol açmamalı. 3 mikrondan daha büyük mikroorganizmaların ve partiküllerin yüzde 95'den fazlasını filtre edici özellikte olması gerekiyor.