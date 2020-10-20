Son dakika haberi: Hazal Tektaş'ın arkadaşlarından açıklama geldi: "Platonik olarak aşıktı peşini bırakmıyordu zorla..."

Hazal Tektaş'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Henüz 19 yaşında olan Hazal Tektaş, 18 yaşındaki Mehmet Ali Akış tarafından öldürüldü. Katil, Hazal'ı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamını yitirdi. Sabah.com.tr, Hazal Tektaş'ın son görüntülerine ulaştı. Arkadaşlarıyla gittiği bir yerde "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" şarkısını söyleyen Hazal'ın hayatını kaybetmesi arkadaşlarını da derinden yaraladı. Talihsiz kızın yakın dostları, Mehmet Ali Akış'ın Hazal'a 'saplantılı' olduğunu aralarında bir ilişki olmadığını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: KATİL MEHMET ALİ AKIŞ DAHA ÖNCE HAZAL'I KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ!

Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre katil Mehmet Ali Akış'ın, daha önce de Hazal'ı kaçırmaya çalıştığı ifade edildi. Hazal Tektaş'ın ailesinin daha önce yaşananlardan haberleri olup olmadığı ise bilinmiyor. Hazal'ın Esenler ilçesinde yaşadığı belirtildi.