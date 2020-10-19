Son dakika haberi: Hazal Tektaş'ı platonik aşığının öldürdüğü ortaya çıktı! Ailesini öldürmekle tehdit edip...





"PLATONİK AŞIKTI"



Hazal Tektaş'ın arkadaşı G. A. konuyla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Hazal'la katilinin bir süre önce aynı iş yerinde çalıştıklarını ve orada tanıştıklarını iddia eden G. A.; " O zamandan beri Hazal'a tek taraflı olarak, yani platonik aşıktı. Hazal'ı sürekli öldürmekle, annesini, babasını öldürmekle tehdit ediyordu. Son olayda da yine aynı şekilde yanına çağırmış. Hazal'da mecburen gitmiş. Yanında silah varmış. Öldürmeyi planlamış kızın kafasına iki el ateş etmiş. O platonik aşık yüzünden oldu bunlar" ifadelerini kullandı.