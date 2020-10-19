Son dakika haberi: Hazal Tektaş'ı platonik aşığının öldürdüğü ortaya çıktı! Ailesini öldürmekle tehdit edip...

Son dakika haber: İstanbul Esenler'de dün gece gerçekleşen çifte ölümün ardından platonik aşık çıktı. İddiaya göre 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ı başından iki kurşunla öldüren 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış olay yerinde intihar etti. Olayın ardından SABAH gazetesinin ulaştığı Hazal'ın en yakın arkadaşı G.A. arkadaşını ölüme götüren o sonu anlattı. Hazal'ın en büyük hayali üniversite okuyup mutlu olmaktı diyen arkadaşı G. A.: "Katili ile Hazal bir dönem aynı iş yerinde çalıştılar. Çocuk Hazal'a platonik olarak aşıktı. Sürekli ölüm tehditleri, anneni aileni öldürürüm diyerek yanına çağırıyordu. Olay günü de yine öyle olmuş" dedi.
Esenler - Otogar Bağlantı yolunda dün gece meydana gelen olayda. İddiaya göre 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış ile 19 yaşındaki Hazal Tektaş arasında yol kenarında tartışma çıktı. Hazal, oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Talihsiz kız yolun karşısında geçtiği sırada Mehmet Ali Atış, silahıyla Hazal'a ateş açtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ali Atış ise daha sonra olay yerinde intihar etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın yanındaki erkek tarafından katledilmesi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Hazal Tektaş ismi TT listesinde yer aldı. Acı olayla ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Yol kenarında Hazal Tektaş'ı öldürüp intihar eden Mehmet Ali Atış'ın da olay yerinde can verdiği ifade edildi.
POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI
Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay ile ilgili çevredeki görgü tanıklarından da bilgi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından Mehmet Ali atış'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.
"PLATONİK AŞIKTI"
Hazal Tektaş'ın arkadaşı G. A. konuyla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Hazal'la katilinin bir süre önce aynı iş yerinde çalıştıklarını ve orada tanıştıklarını iddia eden G. A.; " O zamandan beri Hazal'a tek taraflı olarak, yani platonik aşıktı. Hazal'ı sürekli öldürmekle, annesini, babasını öldürmekle tehdit ediyordu. Son olayda da yine aynı şekilde yanına çağırmış. Hazal'da mecburen gitmiş. Yanında silah varmış. Öldürmeyi planlamış kızın kafasına iki el ateş etmiş. O platonik aşık yüzünden oldu bunlar" ifadelerini kullandı.
"ANNESİ YAVRUM HALA YAVRUM GELECEK DİYOR"
Son dakika haber: Annesi hala yavrum gelecek ölmedi diyor diyen G. A.; "Aile yıkıldı 3 kızları 2 oğulları vardı. Şimdi gencecik yavrularını toprağa verdiler. Dün Güngören'de Hazal'ı defnettik. Anne babası hala ayakta duramıyor. Bu cinayetler son bulsun. " dedi.