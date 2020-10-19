Son dakika haberi... Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın yürekleri yakan son görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika: Mehmet Ali Atış tarafından İstanbul Esenler - Otogar Bağlantı yolunda öldürülen 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın cinayete kurban gitmeden önceki mutlu anlarına ait yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda dün gece saatlerinde Mehmet A. (18) yanında getirdiği silahla Hazal Tektaş (19) vurmuş, daha sonra da intihar etmişti. Tektaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tektaş'ın arkadaşlarına şarkı söylediği görülüyor.