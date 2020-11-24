SON DAKİKA | Elindeki poşette yavru kedi bulunmuştu! Tuzla'da kedi yiyen kadınla ilgili flaş gelişme...

Son dakika haberleri: İstanbul'da geçtiğimiz yıl adeta şoke eden bir suçüstü yakalanma olayı ile gündeme gelen Fatma Ç. isimli kadının sokak hayvanlarını kesip yediği ortaya çıkmış ve Fatma Ç. son vukuatı olan bir köpeği kesmek üzereyken vatandaşlar tarafından yakalanmış ve yargılanarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 6 ay psikolojik tedavi gören Fatma Ç. çıktıktan sonra aynı vahşete devam ettiği belirlendi. Fatma Ç'nin çantasından bir kedinin yüzülmüş derisi, bir de yavru kedi çıktı! Vahşi kadınla ilgili yeni bir son dakika kararı daha alındı.