Kırıkkale'de reklam tabelasında mahsur kalan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada

Kırıkkale'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinden kedi sesi duyan esnaflar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.