Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri kurtardığı yavru kediyi elleriyle yıkadı

İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri kurtardığı yavru kediyi elleriyle yıkadı

İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri kurtardığı yavru kediyi elleriyle yıkadı
23.07.2021 | 12:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri kurtardığı yavru kediyi elleriyle yıkadı 01:50
İstanbul Esenyurt'ta itfaiye eri kurtardığı yavru kediyi elleriyle yıkadı 23.07.2021 | 12:20
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak | Video 01:03
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak | Video 23.07.2021 | 11:48
Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı | Video 02:08
Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı | Video 23.07.2021 | 11:41
Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu | Video 02:15
Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu | Video 23.07.2021 | 11:36
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 05:27
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu havuzdaki bikinili yüzme şovu sosyal medyada ilgi gördü 00:13
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu havuzdaki bikinili yüzme şovu sosyal medyada ilgi gördü 23.07.2021 | 11:30
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu | Video 02:31
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu | Video 23.07.2021 | 11:13
Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 00:46
Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 23.07.2021 | 11:13
3 motosiklette 15 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:33
3 motosiklette 15 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada | Video 23.07.2021 | 11:10
İstanbul’da nefes kesen kovalamaca kamerada: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı | Video 01:16
İstanbul’da nefes kesen kovalamaca kamerada: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı | Video 23.07.2021 | 10:36
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı | Video 00:42
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı | Video 23.07.2021 | 10:36
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı 01:54
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı 23.07.2021 | 10:00
Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde bayram tatili yoğunluğu | Video 04:13
Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde bayram tatili yoğunluğu | Video 23.07.2021 | 10:04
Muğla'da ev yandı, kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı 01:43
Muğla'da ev yandı, kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı 23.07.2021 | 10:01
Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video 04:17
Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video 23.07.2021 | 10:14
Taksim’de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada | Video 00:23
Taksim’de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada | Video 23.07.2021 | 10:30
Takla atıp direğe çarparak durabilen otomobilden sağ çıktılar | Video 00:27
Takla atıp direğe çarparak durabilen otomobilden sağ çıktılar | Video 23.07.2021 | 10:14
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:52
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı | Video 23.07.2021 | 10:14
Düzce'de yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı; o anlar kamerada 02:28
Düzce'de yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı; o anlar kamerada 23.07.2021 | 10:01
Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:54
Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.07.2021 | 10:04

İstanbul Esenyurt'ta düştüğü kuyuda 3 gün son sonra fark edilen yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri kurtardığı yavru kediyi elleriyle yıkarken, kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde 3 günden bu yana ortalıkta görünmeyen yavru kedinin içinde çok az su bulunan kuyuya düştüğü fark edildi. Haber verilmesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'taki itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye eri Serkan Karakılıç beline bağladığı halatla yaklaşık 6 metrelik oldukça dar kuyuya sarkıtıldı. İtfaiye eri Karakılıç, oldukça dar olduğu için zorlanarak da olsa kuyunun dibine ulaşarak buradaki su birikintisi içerisinde günlerden bu yana kurtarılmayı bekleyen yavru kediye ulaştı. Kurtarma operasyonu sırasında Karakılıç Canım perişan olmuş ya' Kızım.. Çok kötü olmuşun. Kaç gündür buradasın sen. Canım' dedi. İtfaiye eri makara sistemi ile yukarı çekilirken, arkadaşlarından kurtardığı kedinin temizlenebilmesi için temiz su bulunmasını istedi. Kediyi elleriyle lavaboya götürerek yıkayan ve üzerindeki çamurları temizleyen Serkan Karakılıç, kurtardığı yavru kedinin sürekli miyavlaması üzerine Tamam haklısın, ama yapacak bir şey yok, ne yapabilirim Her tarafın kir olmuş. Mecbur yıkayacağız seni. Tamam farkındayım, az bir şey kaldı diye konuştu. Sahipsiz kedi, ekipteki itfaiye erlerinden Yunus Yiğit tarafından sahiplenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA