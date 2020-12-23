Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri "BNT162b2" aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri:

27 ÜLKEYE YOLLAYACAĞIZ: Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aşıya onay almasından mutluluk duyuyoruz. Bu bizim için çok mühim bir olay. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) diğer ülkeler için bir örnek model. 27 ülkeye yollayacağız. Orada başlayacaklar aşılara. Tabii şimdi elimizde yeterince aşı dozu yok. Her devlete birkaç yüz bin aşı dozu gidecek. Ondan sonra ocak ve şubatta belki 10-15 milyon doza kadar yükseltme imkanımız var bu aşıları.







MUTASYONDAN KORKMUYORUZ: BNT162b2 aşısının mutasyonlara etkisi konusunda problem görmüyoruz. Bu ilk mutasyona uğrayan bir virüs değil. Bundan önce de değişik değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları, hepsini kontrol ettik ve bir sakınca, bir problem görmüyoruz. Yeni mutasyonları kontrol için iki hafta gerekiyor. Biz çok korkmuyoruz. Kontrol etmemiz lazım ama aşımız bunda etkili olmayacak diye bir konu yok. İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs üzerinde henüz yeterli çalışma yok. Bazı insanlar diyor ki daha çabuk insandan insana bulaşıyor. Bilmiyoruz çünkü bilim dosyasında çıkmadı, makale olarak okumadık daha. Biz genetik mutasyonları laboratuvarlarımıza getirdik. Onun üzerine çalışmaya başlayacağız. Kovid- 19 virüsü 10 ayda 20'nin üzerinde mutasyona uğradı. 10 ayda meydana gelen 20'den fazla farklı mutasyonu inceledik ve aşının etkisinin etkilenmediğini gördük.







TÜRKİYE'YE HIZLI TESLİMAT: Türkiye ile aşı görüşmeleri sürüyor. Kısa süre içerisinde sözleşme imzalamanın mümkün olacağını düşünüyorum. Türkiye'ye aşı göndermekten mutlu olacağım. Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir.

AŞI ÜRETİMİ SÜRÜYOR: Çalışanlarımız hem burada Almanya'da hem Belçika'da hem de ABD'de. Orada aşı sürekli üretiliyor. Şimdi önemli olan ilk teslimat. Ardından insanlar aşılanmaya başlanabilir. Daha fazla ihtiyaç duyulduğunda sevkiyatı yapacağız. Teslim ettiklerimiz bittiğinde ve ihtiyaç duyulursa yeniden teslimat yapacağız çünkü aşılama da kolay değil. Aşılanması gereken 500 milyonun üzerinde Avrupalı var. Her birinin aydınlatılması lazım. Çok kağıt işi, lojistik konusu var. Bu çok hızlı olmuyor. Benim görüşüme göre yüksek aşı oranını elde etmek yaza kadar sürer.







YÜZDE 70'İ AŞILANMALI: Virüsü asla tamamen yenemeyeceğiz. Ulaşmak istediğimiz şey, insanların evden çıkamayacakları bu duruma tekrar gelinmemesidir. Bunu, herkes iyi çalışır ve yeterince doz aşıyı teslim edebilirsek başarabiliriz. Buna yaz sonunda ulaşabiliriz. Yazın daha kolay olacak. Bu yaz hayatın neredeyse normal olduğu zamanları siz de fark ettiniz çünkü yazın virüs daha az aktif. İnsanlar da çoğu zaman dışarıda. Dışarıda enfeksiyon kapma olasılığı daha düşük. Önemli olan kışı atlatmamız. Bu ancak herkesin disiplinli olması, kendine ve başkalarına dikkat etmesiyle mümkündür. Diğer taraftan gelecek kışa girmeden önce insanların yüzde 60-70'inin aşı olması çok önemli. O zaman tekrar kapanmaya girmek zorunda olmayacağımızı söyleyebiliriz.

HARİKA MESAJLAR ALIYORUM: Türkiye'de akrabalarım var zaman zaman onlarla görüşüyorum. Elbette hepsi gururlu ve iyi dileklerde bulunuyor ve heyecan duyuyorlar. Bunu çok güzel buluyorum. Türkiye'den ve Almanya'da yaşayan Türklerden harika mesajlar aldım.







MUTASYONA KARŞI 6 HAFTADA YENİ AŞI GELİŞTİREBİLİRİZ

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci ve şirketin CFO'su Sean Marett, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıdaki son duruma ilişkin Mainz'de basın toplantısı düzenledi. Şahin, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid- 19'un daha hızlı yayılan yeni türüne karşı aşının koruma sağlayıp sağlamadığını şu anda bilmediklerini ifade ederek, BioNTech'in aşısının etkili olacağına dair "bilimsel güveni" olduğunu söyledi. Şahin, "Ama bunu ancak deney yapılırsa bileceğiz ve veriler için 2 haftaya ihtiyacımız olacak. Aşımızın işe yarama olasılığı nispeten yüksek" dedi. Virüs mutasyonuna karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebileceklerini bildiren Şahin, düzenleyicilerin aşılar kullanılmadan önce aşıdaki değişiklikleri onaylaması gerekebileceğini söyledi.



KOVİD-19 AŞISI "COMIRNATY" AVRUPA'DA DAĞITILMAYA BAŞLIYOR

BioNTech CFO'su Sean Marett, BioNTech'in aşısının, İngiltere, ABD ve AB dahil 45'ten fazla ülkede kullanımı için onaylandığını belirtti. Kovid- 19 aşısının Avrupa'daki depolardan yarın sabahtan itibaren dağıtılmaya başlanacağını aktaran Marett, isteyen AB ülkelerine 5 gün içinde teslim edileceğini bildirdi. Kovid-19 aşısının, AB'de "Comirnaty" adı altında pazarlanacağını da duyurdu.

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ÇOK TALEP VAR AMA ÖNCELİK TÜRKİYE'DE



SINOVAC Genel Direktörü Helen Yang: Türkiye'ye talep ettiği miktarda aşıyı sunmak için çalışıyoruz. Çünkü öncelikli ülkelerden biri







Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Kovid-19 aşısını (Coronavac) üreten SINOVAC firmasının Genel Direktörü Helen Yang, SABAH'ın sorularını cevapladı. Yang'ın SABAH'a yaptığı açıklama şöyle:

TALEP MİKTARI KADAR AŞI: Misyonumuz insan hastalıklarını ortadan kaldıracak aşılar sağlamak. Bu aynı zamanda başlangıçta Kovid-19 aşısı geliştirme hedefimizi de kapsıyor. Türkiye'ye talep ettiği miktarda aşıyı sunmak için çalışıyoruz. Aşımızın etkinliği Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'de faz 3 klinik deneyleri altında inceleniyor. Çin'de gerçekleştirilen faz 1 ve 2 denememizde aşının güvenliğinin iyi olduğu kanıtlandı. Şirketin 18-59 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinler üzerindeki faz 1 ve 2 araştırmasının sonuçları 17 Kasım 2020'de Lancet Infectious Diseases'da yayınlandı. Yetişkinler ve yaşlılar da yüzde 90'ın üzerinde antikor oranı gözlemlendi. Şimdi, faz 3 çalışmalardan elde edilen etkinlik sonuçlarını bekliyoruz.

ÖNCELİK TÜRKİYE'DE: Aşımız için farklı ülkelerden çok sayıda talep aldık. Önceliğimiz, faz 3 denememize ev sahipliği yapan ülkeler. Türkiye de onlardan biri. Aşıların kullanılmasıyla insanların yaşamlarının normale dönmesini ve ekonomik faaliyetlerin devam etmesini içtenlikle umuyoruz. Aşı üreticisi olarak görevimizin bu olduğuna inanıyorum.

GÜVENİLİR: Kullandığımız teknolojiye "inaktif aşı" deniyor. Bu teknolojinin, farklı aşı türleri üzerinde kullanıldığında uzun süre güvenli olduğu kanıtlandı. Bu nedenle güvenilir bir teknoloji.