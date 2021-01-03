2020 yılının son tohumları ekildi!

Yaşlı ormanların gençleştirilmesi amacıyla Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün Ulus, Bartın, Yenice, Ereğli, Devrek, Zonguldak Orman İşletmelerinde kayında 2018 hektar sahayla birlikte Dirgine, Karabük ve Safranbolu Orman işletmelerinde 445 hektar Karaçam olmak üzere 2463 hektar alanda gençleştirme çalışmaları yapıldı. 2020 yılı sonu itibariyle Orman Bölge Müdürlüğü Kayın gençleştirmede Bölge Müdürlükleri arasında birinci sıradadır.

2020 yılında Kayında bol tohum yılının tespit edilmesi üzerine tohum ağacı olarak sahada bırakılan ağaçlardan dökülecek tohumlara ek olarak bugün tohum yarın fidan parolasıyla tohum meşçerelerinden 40873 kg kayın tohumu toplatıldı.

Doğaya uygun orman işletmeciliği anlayışı ile toplanan tohumlar öncelikli olarak tohum ağacı olmayan alanlara diri örtü temizliği, toprak işleme gibi gerekli hazırlıklar yapılarak ekimi gerçekleştirilip ormanlarımızın gençleşmesi için tohumdan taze fidanların boylanması amaçlanmakta.

Tohum ekiminin gerçekleştirildiği sahalarla birlikte Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Kızılkaya Orman İşletme Şefliğinin 64 nolu bölmede tohumlama kesimi yapılan sahada da tohum ağaçlarının olmadığı boşluklara tohum ekimi yapılması amacıyla Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı vekili, İlçe Emniyet Amiri, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Albayrak, Orman İşletme Müdürü İlhan Albuz, Kızılkaya Orman İşletme Şefi Mustafa Gider ve Kooperatif Başkanlarının katılımı ile yılın son tohum ekim etkinliği düzenlenerek tohumlar toprakla buluşturuldu.

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