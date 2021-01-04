Son dakika: Karısını bayıltana kadar dövdü! Cani kocanın sözleri şoke etti

İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN...

Aracının içerisinde yakalanan E.T. polis ekipleri tarafından göz altına alınırken, darp edildiği belirtilen H.T. yarı baygın bir vaziyette polis aracına alındı. H.T. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.