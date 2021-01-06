Türkiye'de ilk! Yutucu kuryelere İstanbul Havalimanı'nda şok operasyon!

Bu cihazda şahısların midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110 adet diğer bir yolcuda 80 adet kapsül bir diğer yolcuda da 24 adet şeffaf plastik bulunduğu tespit edildi.

2 yolcunun midesinden çıkan bu kapsüllerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Diğer yolcunun midesinden çıkan şeffaf plastikler içerisinde bulunan likit maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde 'sıvı kokain' olduğu anlaşıldı.