Yutucu kuryeler İstanbul Havalimanı’nda yakalandı! Biri kadın 3 kurye yakalandı | Video

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, midelerindeki 190 adet kapsül içerisinde 2149 gram kokain ve 24 adet şeffaf plastik içerisinde 1630 gram likit kokain ile Türkiye'ye gelen üç kurye yakalandı.