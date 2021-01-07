Pes dedirten olay! Mührü bozup kumar oynadılar...

Fatih'in Aksaray Mahallesi'nde, 5 Aralık Salı günü sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde kontrollerde bulunan polis, bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, iş yerinin daha önce yapılan denetimler sırasında "1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan" mühürlendiğini ancak iş yeri sahibinin mührü kırarak tekrar faaliyet gösterdiğini tespit etti. İş yerinde bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 23 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi" gereğince kişi başı üç bin 180 lira olmak üzere toplamda 73 bin 140 lira ceza kesildi. Söz konusu adres İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Mührü bozup kumar oynadılar! Polisten kaçmaya çalışırken çatıdan düştü! | Video

5 SAAT İÇİNDE İKİNCİ DEFA CEZA YEDİLER

İlçe genelinde Koronavirüs denetimlerini sürdüren polis, söz konusu iş yerinin mühürlenmesinin üzerinden 5 saat geçmeden aynı adrese ikinci bir baskın düzenledi. İş yerinin mührünün ikinci defa kırıldığını tespit eden Fatih Polisi, adreste arama gerçekleştirdi. İş yerinin içerisinde bulunan Y.Y., polis tarafından fark edildiğini anlayınca çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan Y.Y., kaçmaya çalıştığı sırada çatıdan düşerek yaralandı. Yaralanan Y.Y. hastaneye kaldırılırken, içeride bulunan ve sosyal mesafeye uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi" gereğince kişi başı üç bin 180 lira olmak üzere toplamda 22 bin 260 lira para cezası uygulandı.

İŞ YERİ ÜÇÜNCÜ DEFA MÜHÜRLENDİ

Ruhsatsız olarak tekrar faaliyet gösterdiği gerekçesiyle daha önce 2 kez mühürlenen ve her seferinde mühürleri kırılan iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince üçüncü kez mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.