Mührü bozup kumar oynadılar! Polisten kaçmaya çalışırken çatıdan düştü! | Video
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İstanbul’un Fatih ilçesinde Koronavirüs denetimleri gerçekleştiren polis, kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle daha önce iki defa mühürlenen bir iş yerine üçüncü kez operasyon düzenledi. İş yeri içerisinde bulunan bir kişi, polisi görünce kaçmaya çalıştığı sırada çatıdan düşerek yaralandı. Söz konusu iş yeri, faaliyetlerine son verilmek üzere üçünce kez mühürlendi.