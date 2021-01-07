Dünün Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 6 Ocak Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 6 Ocak 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile son buldu. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 6 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI! 6 OCAK MPİ HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

6 Ocak Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 910 bin TL devretmişti.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...