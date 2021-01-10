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açıklandı mı? ile sonuçları - MPİ sorgulama burada!

Şans oyunu severler tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri heyecanla beklenen MPİ bugün (10 Ocak 2020 Pazar) canlı çekilişiyle açıklanıyor. (MPİ) ve işbirliğiyle 27 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeye sahip oyunun bünyesindeki MP TV ve canlı yayında yapılacak çekilişine kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler 10 Ocak sonuçları açıklandı mı? şeklinde kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. sonuçları ile MPİ sorgulama sayfasına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.1.2021 19:51 Son Güncelleme: 10.1.2021 19:51 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınıyla haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severler tarafından kazandıran numaraları beklenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (10 Ocak Pazar) belli oluyor. Büyük ikramiyesi 27 Milyon Türk Lirası'nı aşan oyunun Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişine kupon doldurarak katılan şans oyunu severler, 10 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla şanslı numaraları araştırıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 OCAK 2020)

Milli Piyango Online ile 10 Ocak MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları ile kazandıran numaralarla MPİ Sorgulama motoru detayları şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama burada!
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