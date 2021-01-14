5600 günden emekli olan ne kadar maaş alır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım diyenler için maaş hesaplama detayları

Bir de halen çalışıpta emekli olunca "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler var. SGK emekli maaşı hesaplama hizmeti ile emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun yanıtı öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı hesaplamada sigorta başlangıç süresi ve sigorta süresi boyunca ödenen primler esas alınıyor. Emekli olma yaşı ise sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi belirliyor. Mesela sigorta başlangıç tarihi 2000 yılından daha önce olanlar, 2000 yılından sonra sigortalı olanlardan daha yüksek emekli maaşı alacaklardır ve daha erken emekli olma fırsatı vardır.
E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmekte. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor. İşte bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusunun yanıtı.
4A: SGK emekli maaşı hesaplama
4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
4C: Memur emekli maaşı hesaplama
E-Devlet üzerinden ya da https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu adres üzerinden e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçerek ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir) Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.
Emekli maaşım ne kadar, öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. İşte adım adım 2021 SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:
Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulama sayesinde detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte adım adım SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme uygulaması
Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.SGK'dan ne zaman emekli olurum? Yaşa ve prim gün sayısına göre SGK emeklilik hesaplama Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A emekli maaşı hesaplama robotu