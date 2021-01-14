Kargo görevlisi otizmli çocuğu böyle dövdü!

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıstan şikayetçi olduk. Sebebini tam bilemiyorum ama oğlum o sırada etrafın fotoğrafını cep telefonu ile çekiyormuş. Genelde de aynı şeyi yapar. Kargocu oğlumun yanına gelerek 'benim fotoğrafımı sil' diyerek bağırmaya başlamış. Sonra da fotoğraf çektiği için darbetmiş.

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Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk. Bu gece olayın etkisiyle hiç uyumadı. Sürekli olayı anlatıyor. Psikolojisi bozuldu. Özel eğitim alıp özel eğitim sınıfında okuyor" dedi.