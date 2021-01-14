Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz son dakika açıkladı! Aşının koruyuculuğu ne kadar sürecek?

AŞILAMA NASIL YAPILACAK?

E-nabız gibi uygulamalar üzerinden aşı takvimindeki uygunluğa göre sağlık ocağı veya hastanede nerde aşı olmak istiyorsanız randevu talep edeceksiniz. Oraya gidip randevu saatinde aşı olacaksınız. Aşı olduktan sonra 15-30 dakikaya kadar olağanüstü bir duruma karşı bekleyeceksiniz. Olağanüstü durum nedir; milyonda bir insanda alerjik bir reaksiyon ortaya çıkma ihtimalidir. Bu nedenle aşıdan sonra 30 dakikaya kadar bekleyip evinize gideceksiniz.

"AŞININ VURULMASI İÇİN EN UYGUN KAS YERİ OMUZDUR"

Aşı uygulamalarında dikkat çeken bir diğer konu da aşının omuz üstünden vurulmasıydı. İnsanlar için aşının vurulacağı en uygun kas yerinin omuz olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz,"Aşılama sistemi çok hızlı ilerliyor. Şahsi görüşüm, sağlık çalışanlarının aşılanması bir hafta içinde tamamlanacaktır. İkinci gruba bir hafta sonra geçileceğini düşünüyorum." dedi.