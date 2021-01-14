Video Yaşam Antalya'da otizmli çocuğa vahşi saldırı! Kargo görevlisi tarafından dövüldü | Video

Antalya'da otizmli çocuğa vahşi saldırı! Kargo görevlisi tarafından dövüldü | Video

Antalya'da otizmli çocuğa vahşi saldırı! Kargo görevlisi tarafından dövüldü | Video
14.01.2021 | 13:37

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Antalya'nın Serik ilçesinde atipik otizmli Kuzey Kaan Saka (10), dün evin önünde oynarken, iddiaya göre cep telefonuyla fotoğrafını çektiği kargo görevlisi tarafından dövüldü. Kargo görevlisi hakkında şikayetçi olan baba Hakan Saka, "Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk. Bu gece olayın etkisiyle hiç uyumadı. Psikolojisi bozuldu" derken, anne Saniye Saka da "Bütün emeklerim boşa gitti. Dün akşamdan beri uyuyamadım. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük" dedi.

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Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan zabıta memuru Hakan Saka'nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, dün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı kargo görevlisinin fotoğrafını çekti. İddiaya göre duruma sinirlenen kargo görevlisi, Kuzey Kaan'a tokat atıp, itekledi. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koşarak, kurtardı. Tepkiler üzerine kargo görevlisi olay yerinden hızla uzaklaştı. Sesleri duyup evden çıkan anne Saniye Saka çocuğunun yanına gelirken, durumu haber alan baba Hakan Saka da eve geldi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen baba Hakan Saka, çocuğunu döven kargo görevlisi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



'BÖYLE BİR ÇOCUĞA YAPILMASI BİZİ ÇOK ÜZDÜ'

Baba Hakan Saka, "Ben işteyken komşum aradı. 'Abi çabuk yetiş oğlunu kargocunun biri dövüyor elinden zor aldık' dedi. Ben koşarak eve geldim. Sonra kargoya giderek kim olduğunu öğrendim. Daha sonra da apartmanın girişindeki güvenlik kamera kayıtlarından oğlumu darp ettiğini tespit ettik. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıstan şikayetçi olduk. Sebebini tam bilemiyorum ama oğlum o sırada etrafın fotoğrafını cep telefonu ile çekiyormuş. Genelde de aynı şeyi yapar. Kargocu oğlumun yanına gelerek 'benim fotoğrafımı sil' diyerek bağırmaya başlamış. Sonra da fotoğraf çektiği için darp etmiş. Oğlum 10 yaşında ve özel gereksinimli bir çocuk ve kimseye zarar verecek ve yaptığını anlayacak bir çocuk değil. Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk. Bu gece olayın etkisiyle hiç uyumadı. Sürekli olayı anlatıyor. Psikolojisi bozuldu. Özel eğitim alıp özel eğitim sınıfında okuyor" dedi.



'BÜTÜN EMEKLERİM BOŞA GİTTİ'

Anne Saniye Saka da "7 yaşından bu yana bütün emeklerim boşa gitti. Dün akşamdan beri uyuyamadım. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük. Takıntısı var, fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Resmi logoları çok seviyor. Ona bakmış olabilir. Evimizin bahçesinde oynuyor. Bunun da hakkı oynamak hava almak. Biz önce toplumdan ilgi ve destek bekliyoruz. Toplum duyarlı olsun biz her türlü zorluğa göğüs gereriz" diye konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Eda Tırık da "Dışarı çıkmak herkesin hakkı. Otizmli özel bireylerin daha çok ihtiyacı var. Toplumun bu konularda bilinçli olup duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

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