Son dakika haberi: İzmir ve çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Şubat

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin bilgi paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem, 4.1 şiddetinde ve 9 km derinlikte gerçekleşti.

DEPREM SONRASI KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Karaburun ilçesi başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.