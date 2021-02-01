Son dakika haberi: İzmir ve çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Şubat

Edinilen son dakika bilgisine göre, İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından 08.03'te meydana gelen ve İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaşıldı. AFAD son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem, 24 km derinlikte gerçekleşti. AFAD, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin İzmir'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinden hissedildiğini bildirdi.
AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin bilgi paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem, 4.1 şiddetinde ve 9 km derinlikte gerçekleşti.
Karaburun ilçesi başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ