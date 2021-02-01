Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İzmir ve çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Şubat

Son dakika haberi: ve çevresinde korkutan ! ve listesi 1 Şubat

ve verilerine göre, ve çevresinde hissedilen bir meydana geldi. AFAD tarafından İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaşıldı. AFAD, saat 08.03'te gerçekleşen depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Deprem, Karaburun başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçesinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre ise Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, 9 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, vatandaşların sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri

Giriş Tarihi: 1.2.2021 08:34 Son Güncelleme: 1.2.2021 08:34 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir ve çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Şubat

Edinilen son dakika bilgisine göre, İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından 08.03'te meydana gelen ve İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaşıldı. AFAD son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem, 24 km derinlikte gerçekleşti. AFAD, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin İzmir'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinden hissedildiğini bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin bilgi paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem, 4.1 şiddetinde ve 9 km derinlikte gerçekleşti.

DEPREM SONRASI KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Karaburun ilçesi başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 1 ŞUBAT

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İzmir ve çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Şubat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA