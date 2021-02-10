Son dakika haberler: Fuhuş operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre, Aydın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhşa aracılık etmekten kaydı bulunan S.U. (38) adlı kadının, polis baskınlarından kaçmak için Şirinevler Mahallesi'nde bir eve yerleştiğini belirledi.