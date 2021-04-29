Video Yaşam Adana'da eşini fuhuşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vuran koca tutuklandı

Adana'da eşini fuhuşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vuran koca tutuklandı

Adana'da eşini fuhuşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vuran koca tutuklandı
29.04.2021 | 12:31

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Adana'da Murat B. (30), eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü Volkan Y.'yi (37) gittiği iş yerinde pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Murat B. ile onu azmettirdiği öne sürülen eşi Bahar Y. (18) tutuklandı.

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Olay, 26 Nisan günü saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Y. ile iş yerine gelen Murat B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat B., yanında getirdiği pompalı tüfekle Volkan Y.'ye ateş etti. Kolundan ve göğsünden yaralanan Volkan Y. kanlar içinde yere yığılırken, Murat B. ise kaçtı.


EŞİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIKLARINI ÖNE SÜRDÜ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Y. tedaviye alındı. Volkan Y. ilk ifadesinde, Murat B.'nin eşi Bahar B. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını öne sürdü, olayın da bu nedenle gerçekleştiğini söyledi.


KENDİSİNİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat B.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Murat B. ve eşi Bahar B.'yi (18) düzenlenen operasyonla yakaladı. Bahar B.'nin eşine, Volkan Y.'nin kendisini rahatsız ettiğini anlatıp, iş yerinin adresini vererek azmettirdiği öne sürüldü.


Emniyete götürülen şüphelilerden Murat B. ifadesinde, Volkan Y.'nin eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B. ile eşi Bahar B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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